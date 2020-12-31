وكيل الأزهر يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أعلن فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020-2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

من جانبه، قرر أ.دمحمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من ٢ يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تبدأ إجازة منتصف العام من ٦ فبراير وتنتهي ١٨ فبراير ٢٠٢١، وتفويض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم لوضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

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