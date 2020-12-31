رئيس جامعة أسوان : تأجيل الامتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد اجازة نصف العام

Advertisements



اعلن الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان انه تم تأجيل كافة الامتحانات النظرية والعملية والشفوية، لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، وذلك بناءًا علي قرار مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات كأجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



واضاف رئيس الجامعة انه سوف يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 2يناير لعام 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد، موضحًا انه سيتم اعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقا بعد الانتهاء من إجازة نصف العام.