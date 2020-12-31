جامعة الأزهر: تعليق حضور الطلاب.. واستكمال الدراسة بنظام التعلم عن بُعد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قالت جامعة الأزهر، إنه بناءً على توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يفوض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم في وضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى. 

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أنه تقرر أيضًا تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من ٢ من يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تبدأ الإجازة لمنتصف العام من ٦من فبراير ٢٠٢١م وتنتهى ١٨ من فبراير ٢٠٢١م.

كما أكد البيان على استكمال التدريبات العملية والإكلينيكية بالكليات عند العودة بعد إجازة نصف العام، مشيرًا إلى وقف جميع الأنشطة وتعليقاها حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، لافتًا في هذا السياق إلى فتح الإجازة لطلاب المدن الجامعية.

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