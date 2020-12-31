محافظ أسوان: تنظيم زيارات ميدانية لشباب "أسوان يبتكر" بالمنطقة الصناعية

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تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم زيارات ميدانية للشباب المشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر للتعرف على نماذج ناجحة للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع قامت مجموعة من مسابقة شباب أسوان يبتكر بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقى





حيث أكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها، بجانب الإستفادة منها لتشجيهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها،





مشيرًا إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعد تطبيقًا عمليًا للشباب بعد إستيفاءهم للدراسات النظرية وإجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ الدكتورة غادة يحيى والتى أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية إستهدفت تدريب 75 شاب وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر وقد إرتكزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهى مسار إعرف قدراتك ونمي مهاراتك، وإبدء مشروعك، علاوة على مسار التدريب الإلكترونى،





لافتا بأن هذه المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوي، فضلًا عن التسويق الإلكترونى (E.marketing) من أجل رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعى بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع.