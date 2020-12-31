خالد الجندي: التنمر على ذوي الهمم تدخل في إرادة الله (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إحدى الفنانات الشهيرات كانت في ضيافة أحد البرامج، وأثناء الحديث عن ابنتها أوضحت أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي من أصحاب الهمم الذين حرموا من نعمة السمع، وقد تعرضت للتنمر.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن فقدان حاسة السمع امتحان من الله، مشيرًا إلى أن التنمر على ذوي الهمم هو تدخل صريح في إرادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا نكتسب كم كبير من الذنوب نكتسبها باستماعنا للآثام والغيبة والنميمة، منوهًا بأنه يمكن للإنسان أن يرتكب ذنوب بنعمة السمعة، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا"، وهناك من حرم السمع ورزق القلب، وهناك من حرم النظر وأعطي البصيرة، ومن فقد حاسة من الحواس لا يسمى معاق، ولكن المعاق الحقيقي من لديه الحاسة ولا توصله إلى الله سبحانه وتعالى.

