كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

عقد مسئولو الزمالك جلسة مع مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الساعات الأخيرة الماضية لإنهاء أزمة الأخير، بعد أن ابتعد عن تدريبات القلعة البيضاء بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجي وتأمين مستقبله.





وكشفت مصادر بالزمالك، عن كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسئولي الفريق، حيث شهدت في البداية اعتذار اللاعب عما بدر منه، وغيابه عن التدريبات دون إذن.





وأضافت المصادر، أن مصطفى محمد أعلن رغبته في البقاء داخل جدران الفريق، بعدما علم بتعثر المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان بسبب المقابل المادي.





وحقق الزمالك الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، في ثالث جولات الدوري الممتاز.



