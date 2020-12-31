تفاصيل جديدة.. ميسي يعود لدائرة اهتمامات مانشستر سيتي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحوار الأخير الذي أجراه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع قناة La Sexta لا يزال محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية لا سيما الإنجليزية منها وذلك في ظل الشكوك حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني مع البلوجرانا.

وأشارت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي علمًا بأنه كان قد طلب الرحيل رسميا عن برشلونة في الصيف الماضي إلا أن النادي الكتالوني تمسك بحصوله على الشرط الجزائي كاملا والذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن قرار ميسي شجع العديد من الأندية لوضعه ضمن اهتماماتها وعلى رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي خاصة في وجود الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة داخل قلعة الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تصريحات ميسي الأخيرة بشأن تطلعه إلى اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية شجعت مانشستر سيتي أكثر بشأن التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه التصريحات من المتوقع أن تُحيي الخطة الأولى التي وضعها مانشستر سيتي لإغراء ميسي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي كان يخطط لضم ميسي 3 مواسم على أن يسمح له بالانتقال إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي لمدة موسمين علما بأن النادي الأمريكي هو أحد الأندية المملوكة لمجموعة سيتي جروب المالكة للمان سيتي.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يعاني منذ موسمين وذلك عقب التراجع الكبير على مستوى النتائج والبطولات سواء المحلية أو القارية وهو ما يزعج ميسي بشدة.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

منذ ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعة

وزير التعليم: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف تفادي ذروة كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»