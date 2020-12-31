"محدش بيختار ابنه ولا شكله".. سباح المانش يعلق على واقعة تعرض ابنة يسرا اللوزي للتنمر

علق سباح المانش محمد الحسيني، على تعرض ابنة الفنانة يسرا اللوزي للتنمر من قبل أحد الأشخاص الذي نعتها بـ"أم الطرشة"، قائلا:"ردي على كل متنمر تنمر باللون أو الشكل أو أي نوع من أنواع الإعاقة.. ا حب أقول أنا سباح المانش محمد الحسيني داون سندروم وعملت اللي الأسوياء كتير مايعرفوش يعملوه".





وتابع: "احيي حضرتك على كلامك الفوق محترم انتي أم عظيمة وزي ما كل واحد فينا مش بيختار أبوه ولا امه

اكيد مش بيختار شكله ولونه ولا بأيده حاجة ولو كل واحد بيختار شكله وصفاته كان كل واحد عمل اوردر مخصوص لشكله ولونه".





وواصل سباح المانش:" ناس كتير اسوياء بس للاسف معاقين في الفكر والقلب، تحياتي لكل أسرة أو فرد احترم الآخر وتقبله".



