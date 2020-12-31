"محدش بيختار ابنه ولا شكله".. سباح المانش يعلق على واقعة تعرض ابنة يسرا اللوزي للتنمر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
علق سباح المانش محمد الحسيني، على تعرض ابنة الفنانة يسرا اللوزي للتنمر من قبل أحد الأشخاص الذي نعتها بـ"أم الطرشة"، قائلا:"ردي على كل متنمر  تنمر باللون أو الشكل أو أي نوع من أنواع الإعاقة.. احب أقول أنا سباح المانش محمد الحسيني داون سندروم وعملت اللي الأسوياء كتير مايعرفوش يعملوه". 

وتابع: "احيي حضرتك على كلامك الفوق محترم انتي أم عظيمة وزي ما كل واحد فينا مش بيختار أبوه ولا امه
اكيد مش بيختار شكله ولونه ولا بأيده حاجة ولو كل واحد بيختار شكله وصفاته كان كل واحد  عمل اوردر مخصوص لشكله ولونه". 

وواصل سباح المانش:" ناس كتير اسوياء بس للاسف معاقين في الفكر والقلب، تحياتي لكل أسرة أو فرد احترم الآخر وتقبله".

يذكر أن السباح محمد الحسيني، من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017، وأول متلازمة داون علي مستوي العالم يقوم بمحاوله فردية لعبور المانش وقطع خلالها 17 كيلو في 6 ساعات متواصلة.

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