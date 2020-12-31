"الزراعة" تحقق في أسباب وفاة إحدى الزرافات الواردة من جنوب افريقيا

تحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثا من جنوب افريقيا حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكليه الطب البيطرى جامعة القاهرة بالاضافة الى اطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص واخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة

علما بان الزرافات مازالت فى فترة الحجر البيطرى ولم يتم تسليم المورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات.





وتم اخطار المورد لحضور عملية الفحص و تم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها و تشخيص اسباب الوفاة .





والجدير بالذكر أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرافات من دولة جنوب افريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتى يوجد لدينا منها فائض.