"الزراعة" تحقق في أسباب وفاة إحدى الزرافات الواردة من جنوب افريقيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
تحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثا من جنوب افريقيا حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكليه الطب البيطرى جامعة القاهرة بالاضافة الى اطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص واخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة
علما بان الزرافات مازالت فى فترة الحجر البيطرى ولم يتم تسليم المورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل  الزرافات.

 وتم اخطار المورد لحضور عملية الفحص وتم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها و تشخيص اسباب الوفاة .

والجدير بالذكر أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرافات من دولة جنوب افريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتى يوجد لدينا منها فائض.

أخبار تهمك

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف تفادي ذروة كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»