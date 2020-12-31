موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق كرة القدم قمة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الشباب، اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي.





ويسعى الزعيم لخطف الثلاث نقاط من الشباب، لمصالحة جماهيره بعد التعادل المخيب للآمال، الذي تعرض له الجولة الماضية أمام الاتحاد في الكلاسيكو، بهدف لمثله.





فيما يدخل الشباب اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا كبيرا على فريق الباطن بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الماضية.





ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.



