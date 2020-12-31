عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكتب مدافع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"المسحة إيجابي بعد ما كانت سلبية".

وأضاف :"وفي انتظار مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الخميس إصابة ٤ لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بفيروس كورونا وهم مروان محسن ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود كهربا.

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