عامل يتعدي على ممرضة في مستشفى دكرنس العام بالدقهلية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهد مستشفي دكرنس العان في محافظة الدقهلية واقعة تعدي عامل علي ممرضة من قوة مستشفي دكرنس العام.

وحررة الممرضة محضرا إتهمت خلاله عامل بالتعدي عليها أثناء عملها بدفع المكتب التي تجلس بجواره وإلقاء الدفاتر التي تعلوه بوجهها مما أدى إلى حدوث، إصابتها بكدمة بالركبة اليسرى وتورم بالشفة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بحدوث تعدى على إحدى الممرضات، بمستشفى دكرنس العام

وبإنتقال الضباط والفحص تبين أثناء تواجد الغريب ا أ " 24 سنة عامل، ومقيم قرية " الربيعة " دائرة مركز دكرنس.. بمستشفى دكرنس العام لعمل أشعة لوالده السيد أبوزيد على، حدثت مشادة كلامية بينه وبين الممرضة إيمان ع م ۲۳ سنة
ومقيمة منطقة " ميت رومی " بندر دكرنس.

وقام بدفع المكتب التي تجلس بجواره وإلقاء الدفاتر التي تعلوه بوجهها مما أدى إلى حدوث، إصابتها بكدمة بالركبة اليسرى وتورم بالشفة، وذلك على إثر قيام الأخيرة بإفهامه بأن جهاز الأشعة معطل، بسؤال الممرضة المذكورة، أيدت ذات المضمون، وإتهمته بالتسبب في حدوث إصابتها بمواجهة المتهم إعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۰۱۷۰۰ جنح مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة

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