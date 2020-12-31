عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

شهدت الساعات القليلة الماضية وجود تطور جديد فيما يخص مستقبل واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيما يخص رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.









وقالت شبكة " مونت كارلو " اليوم الخميس أن نادي سانت إيتيان الفرنسي قرر إرسال ممثلين للقاهرة من أجل إنهاء المفاوضات للحصول على خدمات مصطفى محمد.









في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن مصطفى محمد يُعتبر الأسم الأبرز الذي يسعى الفريق الفرنسي للحصول عليه وذلك بعد أن سجل 22 هدفاً في 46 مباراة منذ وصوله للزمالك عام 2019.



