منظمة إغاثة هولندية تعلن مقتل أحد موظفيها في تيجراي بإثيوبيا

أعلنت منظمة زوا الهولندية للأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، مقتل أحد موظفيها في مخيم لاجئين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا حيث يقاتل الجيش قوات متمردة.

وأصدرت المنظمة الهولندية، بيانًا ذكرت فيه أن الموظف، 52 عاماً، قُتل في مخيم هيتساتس للاجئين، وعمل الموظف القتيل في المنظمة 10 أعوام وخلف زوجة و7 أطفال، ولم تذكر المنظمة اسمه أو أي تفاصيل مقتله.

ومن جانبه، قال إدوين فيسر مدير البرامج في المنظمة: "نؤكد ببالغ الأسى مقتل زميلنا في الصراع الذي دار في الآونة الأخيرة أثناء عمله لصالح زوا"، ولم يذكر جنسية الضحية.

وبحسب وكالة رويترز، لم يرد رضوان حسين المتحدث باسم لجنة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية والمكلفة بمتابعة الصراع في تيجراي، لم يعقب على مقتل الموظف.