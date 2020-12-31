أصالة تطلب الدعاء من جمهورها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت أصالة في الصورة وهي ترتدي جاكيت فوشيا، وعلقت على الصورة قائلة: "مهما صعُبتّ وازداد الّليل سوادًا واشتدّ الشّتاء بردًا وخوفًا لابُدّ أنّ تنجلي..حتمًا غدًا أجملّ.. فالأمل يتمثّل لنا بأحبّة طبطبوا وحنّوا.. وأوفياء لمّ تُثنيهمّ شكوانا منّ قسوة الأيّام عنّ فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النّور.. في هذا العام الجديد الّذي أقف فيه مع المتوسّلين بدعوة لله عزّ وجلّ أنّ يجعل لنا في عامنا الجديد عمرًا جديد.. يكون لنا فيه جميعًا أيّام تُنسينا أيّامًا مضت لمّ تكنّ بالحُسبان، أدعو لي وإيّاكم بعام خير وصحّة ونجاح وعزيمه..كلّ عام والطيّبون بخير".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

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