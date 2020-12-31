تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة، المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم الخميس الموافق حملة مكبرة أستهدفت تطهير كافة الكنائس الكائنة بنطاق حى غرب المنصورة.

حيث تم تطهير كنيسة مارى جرجس بمنطقة شارع بورسعيد كما جارى تطهير باقى كنائس غرب المنصورة تحت أشراف مباشر من محمد انور نائب رئيس حى غرب المنصورة، واكرم السقا مدير الورشة الصناعية، ويأتى ذلك ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع إنتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع إنتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال أعياد الميلاد.
تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة
تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة
تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة
تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة
تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة
تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة فى إطار الإجراءات الأحترازية للتصدى لفيروس كورونا ..صورة

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