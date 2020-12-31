أنغام تفتتح مدرج خورفكان بحفل ساهر الليلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تستعد النجمة أنغام، لافتتاح مدرج خورفكان اليوم وذلك على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة.
وأعربت أنغام، عن سعادتها من خلال منشور نشرته عبر حساباتها الرسمية كتبت به،:" فخر وسعاده كبيره ان افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحه وبركه وسعاده لنا جميعًا.

يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعه ٦ مساء بتوقيت مصر و٨ مساء بتوقيت الإمارات

ومن المقرر ان تقدم انغام، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف تفادي ذروة كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ ساعة و 13 دقيقة

"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

كواليس جلسة مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

03:59 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

04:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»