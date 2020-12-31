تحصيل مليار و231 مليون جنيه قيمة التصالح بالقليوبية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم قبيل الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلى نهاية مارس 2021 بلغ 219519 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و231 مليونًا و904 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وبين المحافظ، أن القرار جاء فيه أن يتم تحصيل قيمة الجديدة من المتقدم للتصالح 30% إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

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