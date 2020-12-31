تباين أداء مؤشرات البورصة في اخر جلسات عام 2020 وخسائر طفيفة في رأسمال السوقي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:26 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين، وسط مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب والمصرين على الأسهم القيادية.

 

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق" egx30" في نهاية آخر تعاملات  عام 2020 بنسبة 0.21% ليصل إلى مستويات 10845.26 نقطة، بينما صعد  مؤشر الأسهم المتوسطة" egx70" بنسبة 0.66% مسجلا مستويات 2145.15 نقطة،  وأنهى المؤشر " egx100" الأوسع نطاقا تداولا العام عند مستويات 3097.82 نقطة  مرتفعا  بنسبة 0.33%.

 

 

وخسر رأسمال السوقي نحو 464 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 650.867 مليار جنيه نهاية عام 2020.

 

 

 

 

 

 

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جلسة اليوم الخميس اخر جلسات 2020

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