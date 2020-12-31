وزير التعليم: تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف تفادي ذروة كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، يهدف لتفادي فترة ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المطلوب خلال الفترة الحالية الالتزام بقرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء، بعدم الذهاب للمدارس والجامعات بجميع أنواع التعليم، والاكتفاء بالتعليم عن بعد، منوهًا بأنه تم تأجيل جميع الامتحانات

وتابع وزير التعليم، أن قرارات تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالتعليم وأولياء الأمور، منوهًا بأنه تم توفير فيديوهات تتضمن شرحًا للمناهج لتمكين الطلاب من الدراسة في المنزل.

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