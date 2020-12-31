رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات طبقا للمواعيد الجديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه جرى تكليف عمداء الكليات، بإعادة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمواعيدها الجديدة، والمقرر لها أن تبدأ من 20 فبراير القادم، وإعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.

وقال السعيد، إن ذلك يأتي في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الطارئة مساء اليوم الخميس، بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، لما بعد إجازة منتصف العام، والمقرر أن تنتهي في 19 فبراير.

وأضاف رئيس جامعة بنها في بيان أصدره المكتب الإعلامي للجامعة، استكمال الدراسة للفصل الدراسي الأول، اعتبارا من السبت القادم من خلال التعليم عن بعد حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد السعيد الاستمرار في خطة الجامعة بشأن الاستعدادات لأعمال الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة، وتأمين الطلاب، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

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