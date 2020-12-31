طارق شوقي: تأجيل الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في مجال التعليم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أننا توافقنا على حزمة من الإجراءات والمقترحات تم عرضها على مجلس الوزراء، بشكل يسمح باستمرار العام الدراسي مع الحفاظ على الطلاب.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه كان من المقرر أن تنتهي الامتحانات 23 يناير وتبدأ إجازة منتصف العام من 25 يناير، ولكن تم تعديل الخريطة الزمنية بما يضمن الحفاظ على الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، لتصبح الامتحانات بعد إجازة منتصف العام، مع استغلال الفترة الحالية لاستكمال المحتوى الدراسي، منوهًا بأن الطلاب يجب أن يتوقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات، والحضور يتوقف من 2 يناير وحتى نهاية اجازة نصف العام.

وتابع وزير التعليم، أن التعلم عن بعد يعني الاعتماد على مصادر تعلم لم تكن موجودة من قبل، مشددًا على أن هذا لا يعني تعطيل الدراسة، وإنما تعليم عن بعد لاستكمال المحتوى الدراسي بدون محذوفات، مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من وسيلة تعليمية لمساعدة طلاب على استكمال المنهج الدراسي، لافتًا إلى أنه سيتم وضع جداول أسبوعية على موقع الوزارة بشأن الدروس في القنوات المختلفة.

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