مباريات قوية لأندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة الخامسة بالقسم الثالث

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تقام عصر السبت القادم منافسات الأسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث والتى تضم أندية بني سويف والفيوم والبحر الأحمر .



اهناسيا الرياضي بقيادة مديره الفني الشاب عمرو عبد العال يحل ضيفا على أمية بقيادة مديره الفني رمضان رجب بمباراة محط الأنظار ، اهناسيا يحاول تعويض خسارته بالجولة الماضية أمام ابشواى وتحقيق نتيجة ايجابية فيما يطمح طامية فى اسعاد جماهيره ومواصلة الانتصارات .



ويستضيف ابشواي بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى شقيقه مطرطارس بديربي أبناء الفيوم ، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز بصدارة المجموعة .



ويستضيف ببا بقيادة مديره الفني صالح مصطفى نظيره سنورس بمباراة يبحث فيها أبناء ببا عن تحقيق فوز أول بالمسابقة .



ويستضيف الواسطى بقيادة مديره الفني أحمد الجيوشي نظيره رأس غارب ، ويأمل الجيوشي فى اسعاد جماهيره فيما يسعى رأس غارب لتحقيق فوز أول بالمسابقة .



ويحل اطسا ضيفا ثقيلا على عاملين غارب بمباراة متكافئة ، فيما يحل أبو كساة ضيفا إلى سينزو بمباراة قوية يأمل كلا الفريقان في تحقيق الثلاث نقاط للتقدم بجدول الترتيب ومواصلة الانتصارات ، بينما لن يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .



ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث كالأتي :



1 - مطرطارس 10 نقاط



2 - أبو كساة 10 نقاط



3 - ابشواي 9 نقاط



4 - سينزو 8 نقاط



5 - طامية 5 نقاط



6 - اهناسيا 4 نقاط



7 - الواسطى 4 نقاط



8 - سنورس 4 نقاط



9 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط



10 - اطسا نقطتين .



11 - ببا نقطتين



12 - عاملين غارب نقطتين .



13 - رأس غارب صفر .