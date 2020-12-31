مباريات قوية لأندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة الخامسة بالقسم الثالث
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:24 م
محمد الحسينى
تقام عصر السبت القادم منافسات الأسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث والتى تضم أندية بني سويف والفيوم والبحر الأحمر .
اهناسيا الرياضي بقيادة مديره الفني الشاب عمرو عبد العال يحل ضيفا على أمية بقيادة مديره الفني رمضان رجب بمباراة محط الأنظار ، اهناسيا يحاول تعويض خسارته بالجولة الماضية أمام ابشواى وتحقيق نتيجة ايجابية فيما يطمح طامية فى اسعاد جماهيره ومواصلة الانتصارات .
ويستضيف ابشواي بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى شقيقه مطرطارس بديربي أبناء الفيوم ، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز بصدارة المجموعة .
ويستضيف ببا بقيادة مديره الفني صالح مصطفى نظيره سنورس بمباراة يبحث فيها أبناء ببا عن تحقيق فوز أول بالمسابقة .
ويستضيف الواسطى بقيادة مديره الفني أحمد الجيوشي نظيره رأس غارب ، ويأمل الجيوشي فى اسعاد جماهيره فيما يسعى رأس غارب لتحقيق فوز أول بالمسابقة .
ويحل اطسا ضيفا ثقيلا على عاملين غارب بمباراة متكافئة ، فيما يحل أبو كساة ضيفا إلى سينزو بمباراة قوية يأمل كلا الفريقان في تحقيق الثلاث نقاط للتقدم بجدول الترتيب ومواصلة الانتصارات ، بينما لن يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .
ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث كالأتي :
1 - مطرطارس 10 نقاط
2 - أبو كساة 10 نقاط
3 - ابشواي 9 نقاط
4 - سينزو 8 نقاط
5 - طامية 5 نقاط
6 - اهناسيا 4 نقاط
7 - الواسطى 4 نقاط
8 - سنورس 4 نقاط
9 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
10 - اطسا نقطتين .
11 - ببا نقطتين
12 - عاملين غارب نقطتين .
13 - رأس غارب صفر .
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