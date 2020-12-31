وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه وكيل الطب الوقائي ومدير الطب العلاجي ومدير الطب الوقائي بجولة تفقدية بمستشفى السنبلاوين العام

تفقد خلالها وكيل صحة الدقهلية جميع أقسام المستشفى وقسم العزل وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا ومدى التزام الفرق الطبية بتطبيق احدث بروتوكول للعلاج.

كما اطلع وكيل الصحة على مخازن المستلزمات والادوية وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمه الطبية اللازمة للمرضى وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية

وشدد مكي على ادارة المستشفى بمتابعة جميع الحالات خصوصًا في فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين والتأكد من توافر المخزون الكافي وسلامة المخارج والتخلص الآمن من النفايات الطبيةالخطرة.

كما كلف وكيل الصحة مدير الطب الوقائي بمتابعة التجهيزات لمقرات توزيع لقاح كورونا وذلك بالصالة المغطاة في النادي الرياضي بالسنبلاوين

جا ء ذلك في اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد بمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والفرز بالمحافظات
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام

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