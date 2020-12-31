عاجل .. زيادة 6 جنيه في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 31-12-2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:04 م
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس اخر ايام عام 2020 ارتفاعات قوية، حيث صعد سعر الجرام نحو 6 جنيهات دفعة واحدة بعد ارتفاعات في السعر العالمي.


أسعار الذهب اليوم الخميس 31-12-2020 :

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا .

 

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

 


عاجل .. زيادة 6 جنيه في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 31-12-2020
عاجل .. زيادة 6 جنيه في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 31-12-2020

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