عاجل .. زيادة 6 جنيه في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 31-12-2020

سجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس اخر ايام عام 2020 ارتفاعات قوية، حيث صعد سعر الجرام نحو 6 جنيهات دفعة واحدة بعد ارتفاعات في السعر العالمي.





أسعار الذهب اليوم الخميس 31-12-2020 :

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.



