نقيب البيطريين يرأس اجتماع لجنة "أزمة كورونا" بالاتحاد لتفعيل قرارات دعم الأعضاء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة


عقدت لجنة إدارة أزمة كورونا باتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور خالد سليم نائب رئيس الاتحاد، النقيب العام للأطباء البيطريين، أول اجتماعاتها مع إدارة مشروع العلاج للتأكيد على تفعيل قرارات مجلس الاتحاد الأخير لدعم أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، فى الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأوضح سليم، أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطبيق قرارات مجلس الاتحاد، والتوصية بسرعة التوسع فى التعاقد مع مستشفيات للعزل بكافة محافظات الجمهورية، وذلك عقب تعاقد مشروع العلاج بالفعل مع عددا من المستشفيات من بينهم: مستشفى جامعة الفيوم، مستشفى المحلة الكبرى، مستشفى أسيوط الجامعى، دار الفؤاد، السعودى الألمانى، الفؤاد، الحياة بالفيوم.

ولفت إلى أنه تم مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم حتى نهاية فبراير 2021، مراعاة لظروف الجائحة ومنح فرصة أكبر لأعضاء الاتحاد فى الحصول على كافة الخدمات المُقدمة من مشروع العلاج للمصابين بكورونا، مثل: باقة تحاليل وظائف الجهاز التنفسى، بـ170 جنيها للأعضاء المشتركين فى مشروع العلاج وأسرهم، و270 جنيها لغير المشتركين فى مشروع العلاج، بالإضافة إلى تحمل 50% من قيمة تحليل PCR، بحد أقصى 500 جنيه، ومرتين للعضو المشترك بمشروع العلاج.

يذكر أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، كان قد شكل لجنة إدارة أزمات خاصة بأزمة كورونا، مكونة من: " الدكتور خالد سليم، نائب رئيس الاتحاد، الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد".

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