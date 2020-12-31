الشراكة بين كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى وجامعة سان بطرسبرج الحكومية بدولة روسيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
وافق مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على عقد المؤتمر السنوى الثالث لكلية العلاج الطبيعي وذلك في الفترة من 10 – 12 مارس 2021 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وأيضًا وافق المجلس على مذكرة الشراكة بين كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى وجامعة سان بطرسبرج الحكومية بدولة روسيا.

وعلى مذكرة التفاهم بين كلية التربية النوعية بالجامعة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي ممثلًا في مدير قصر ثقافة قنا وأيضًا على مذكرة التفاهم بين مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وجمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس ( داتا نجع خميس ) الطود محافظة الاقصر.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور نهى أحمد التايه فى وظيفة استاذ بكلية العلوم وعلى منح اللقب العلمي للدكتور محمود عبد النبي بوظيفة أستاذ بكلية الهندسة وعلى تعيين الدكتور حسن تهامي عبد الله في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتور محمد يوسف صالح لوظيفة استاذ مساعد لكلية الطب البيطري وأيضًا وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور شيرين أحمد حسن والدكتور ابتسام محمد عبد الله من كلية التربية والدكتور على منصور فضل من كلية العلوم والدكتور محمود عباس على من كلية الزراعة والدكتور ايمان عبد العظيم ابو الوفا من كلية الطب.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (15) طالب ودرجة الماجستير لعدد (48) طالب من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2020 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية تخصصات ( ميكروبيولوجيا الحيوان – مراقبة الاغذية – الكيميا الحيوية ) وعددهم (54) طالب وطالبة من كلية الطب البيطري ومنح الطالب الناجح في دور اكتوبر 2020 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الاسلامية بنظام التعليم المفتوح من كلية الآداب طبقًا لاتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس.

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ أقل من ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الوزراء: تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ أقل من ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

02:34 م

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»