Advertisements

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على عقد المؤتمر السنوى الثالث لكلية العلاج الطبيعي وذلك في الفترة من 10 – 12 مارس 2021 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وأيضًا وافق المجلس على مذكرة الشراكة بين كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى وجامعة سان بطرسبرج الحكومية بدولة روسيا.



وعلى مذكرة التفاهم بين كلية التربية النوعية بالجامعة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي ممثلًا في مدير قصر ثقافة قنا وأيضًا على مذكرة التفاهم بين مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وجمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس ( داتا نجع خميس ) الطود محافظة الاقصر.



كما وافق المجلس على تعيين الدكتور نهى أحمد التايه فى وظيفة استاذ بكلية العلوم وعلى منح اللقب العلمي للدكتور محمود عبد النبي بوظيفة أستاذ بكلية الهندسة وعلى تعيين الدكتور حسن تهامي عبد الله في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتور محمد يوسف صالح لوظيفة استاذ مساعد لكلية الطب البيطري وأيضًا وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور شيرين أحمد حسن والدكتور ابتسام محمد عبد الله من كلية التربية والدكتور على منصور فضل من كلية العلوم والدكتور محمود عباس على من كلية الزراعة والدكتور ايمان عبد العظيم ابو الوفا من كلية الطب.



ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (15) طالب ودرجة الماجستير لعدد (48) طالب من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2020 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية تخصصات ( ميكروبيولوجيا الحيوان – مراقبة الاغذية – الكيميا الحيوية ) وعددهم (54) طالب وطالبة من كلية الطب البيطري ومنح الطالب الناجح في دور اكتوبر 2020 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الاسلامية بنظام التعليم المفتوح من كلية الآداب طبقًا لاتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس.

