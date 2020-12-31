"تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين".. أبرز قرارات الحكومة الجديدة

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أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات هامة في إطار الحفاظ على الصحة العامة تزامنًا مع أزمة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لتقرر استكمال الدراسة عن بعد وتأجيل الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.



ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة الجديدة المتعلقة بأزمة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



تخفيض أعداد الموظفين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراته بالتوجيه على تطبيق قرارات الحكومة بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".



استكمال الدراسة عن بعد

ووافقت الحكومة على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.



تأجيل الامتحانات

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.



احتفالات رأس السنة

وشدد رئيس الوزراء، على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



الغرامات الجديدة

وتطرق رئيس الوزراء، إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.



مد فترة التصالح

كما وافقت الحكومة، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.



