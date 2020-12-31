المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان يتعرف على التجربة المصرية في هذا المجال

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استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وفد من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان برئاسة السيد منتصر عباس الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان، والسيد سهيل محجوب صالح القنصل بسفارة السودان بالقاهرة، وذلك خلال زيارة الوفد الحالية لمصر للتعرف على تجربة مصر في مجال الحج والعمرة والاطلاع على نظام بوابة العمرة المصرية.



واستهلت شلبي اللقاء بالترحيب بالوفد، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين على مر العصور.



وتناول اللقاء الحديث عن نظام بوابة العمرة المصرية، حيث أكدت شلبي على أهمية هذه البوابة ولا سيما في إطار توجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي،



وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه البوابة هو ضبط سوق العمرة في مصر والقضاء على السوق السوداء حيث تتيح البوابة شفافية كاملة أمام المعتمرين بما يساهم في الحفاظ على حقوقهم و حقوق الشركات السياحة.



وأعرب الوفد عن سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استُقبلوا بها أثناء تواجدهم في مصر، مشيدين بما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات لإنشاء بوابة خاصة بالعمرة في إطار الحرص على تحقيق الانضباط في هذا الملف والقضاء علي اي ممارسات خاطئة قد تتسبب في قلقلة الهدف المرجو من هذه الرحلة الروحانية.



ورحبت شلبي بتقديم كل سبل الدعم والتدريب للجانب السوداني والتأكيد علي تيسيير كافه السبل لتدريب الاشقاء من السودان وخاصه في مجال السياحة الدينية .



كما أعرب الوفد عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الشأن، والتعرف عن قرب على إجراءات عمل البوابة وما قامت به الحكومة والوزارة لدعمها.



وقام الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة وإيمان قنديل مستشار وزير السياحة والاثار للشركات السياحية، وأحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية بلقاء الوفد لشرح المستجدات في مجال السياحة الدينية وملف العمرة بشكل خاص.



كما تم اطلاع الوفد على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء بوابة الكترونية للعمرة، واستعراض آخر التطورات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية لميكنة اجراءات العمرة في مصر والتي حققت نجاحا ملحوظا في تيسير الاجراءات والتسهيل على المواطن المصري الراغب في أداء العمرة حيث انها الجهه الرسمية المنوط بها الحصول علي تأشيرة العمرة وتتبع اجراءاتها.