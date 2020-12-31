أغنية"فاضي شوية" لحمزة نمرة تريند رقم 1 على "يوتيوب"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:56 م
نور طلعت
حققت أغنية"فاضي شوية" للنجم حمزة نمرة،المركز الأول بقائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.
أغنية"فاضي شوي" من كلمات خليل عز الدين، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.
جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع..

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