نحات سن القلم: إهداء 5 قطع للعرض بشكل دائم في متحف الفن الإسلامي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
توافد الجمهور على معرض "كنوز من رصاص" المقام بمتحف الفن الإسلامي وهو أول معرض من نوعه في مصر والشرق الأوسط لمنحوتات على سن القلم الرصاص.

وقال إبراهيم بلال فنان النحت على سن القلم الرصاص إن أول هذا المعرض هو أول معارضه والذي استضافه متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وأشار بلال إلى أن المعرض هو الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط والمقام بمعايير عالمية، المعرض مقام لمدة اسبوعين ويضم ٢٠ قطة من أندر وأشهر القطع الأثرية الموجودة في متحف الفن الاسلامي،

وأمد بلال أن بدايته كانت في متحف رشيد الوطني عندما استضافه المتحف بأول ورشة من نوعها للنحت على سن القلم الرصاص عام ٢٠١٨

ووجه بلال الشكر للقسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي بقيادة الدكتورة رشا جمال وللدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي.

وختم بلال تصريحاته قائلًا إنه سيتم إهداء ٥ قطع للعرض بشكل دائم في متحف الفن الاسلامي.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ أقل من ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ أقل من ساعة

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الوزراء: تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

منذ ساعة و نصف

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

02:34 م

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

02:34 م

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»