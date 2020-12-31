اليوم.. آسر ياسين في ضيافة "يحدث في مصر" مع شريف عامر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يحل الفنان آسر ياسين، ضيفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، اليوم، على قناة MBC مصر، في تمام الـ8:30 مساءً.

وروَّج آسر ياسين، للبرومو الخاص بحلقته مع شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلق عليه: "النهاردة الساعة 8:30 على MBC مصر، مع الإعلامي المحترم شريف عامر".

وفي وقت سابق، كشف آسر ياسين موعد طرح فيلمه "الشايب"، بنشره صورة من إطلالته على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلق عليها: "الشايب 2022"، ورجح البعض أن اللوك الذي ظهر به هو الخاص بالفيلم.


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