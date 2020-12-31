وزير البترول: مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان يضم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

قام طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتفقد أعمال التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول، ضمن المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي والتي تتضمن كذلك مشروع إنتاج السولار باستثمارات كلية للمشروعين تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار.

وخلال الجولة، أكد الملا أن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان يشهد حالياً أعمال التشغيل التجريبي وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأشاد الوزير بما تحقق في المشروع من إنجاز قياسي بفضل دعم الدولة والحكومة، والتعاون والتنسيق المستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا، والتي تفوقت عليها الجهود الدؤوبة في تنفيذ الأعمال من خلال شركتي إنبي كمقاول عام وشركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول وكذلك شركة أسيوط للتكرير.

كما أشاد بتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير كافة ما يلزم لإجراء اختبارات التشغيل التجريبي للمجمع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، وكذلك الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح طارق الملا أن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان باستثماراته البالغة 450 مليون دولار يوفر إنتاجاً يقدر بحوالي 800 ألف طن بنزين سنوياً باستغلال النافتا المنتجة من مصفاة تكرير أسيوط، مشيرا إلى أن هذه الكميات كان يتم استيرادها من الخارج للوفاء باحتياجات السوق وكذلك كان يتم نقلها من وجه بحري للصعيد.

وأشار الملا إلى أن المنطقة البترولية بأسيوط تشهد أيضاً حالياً إنشاء مجمع السولار الجديد لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" باستثمارات حوالي 2.9 مليار دولار لإنتاج حوالي 2.8 مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية سنويا، بالإضافة إلى 400 ألف طن من النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان.

وقال إن إنتاج المشروع يتضمن أيضا سنويا 100 ألف طن بوتاجاز، بالإضافة إلى 300 ألف طن من الفحم، و66 ألف طن كبريت، وهو ما يوضح أيضاً نجاح قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يعكس أيضا التوجه نحو تنمية الصعيد وزيادة الاستثمار فيه من خلال خطة عمل واضحة يتم العمل من خلالها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023.

وأكد الوزير أن أهالي محافظات الوجه القبلي محل اهتمام كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، وأن مشروعات تنمية الصعيد ذات أولوية في خطط العمل.

وذكر أنه بالإضافة لمشروعات تأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية هناك خطة لوزارة البترول بالتعاون مع المحافظين لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود، إلى جانب زيادة المستفيدين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد البترولية

وخلال الجولة، رأس وزير البترول، أعمال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد بحضور رؤساء وممثل شركات أسيوط ومصر والتعاون للبترول والأنابيب والنيل وبتروجاس وبتروجت وإنبي.

واستعرض الاجتماع إجراءات رفع كفاءة وتطوير المنطقة الجغرافية وذلك في إطار العمل الجاري لتطوير المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لتعمل كل مشروعاتها وفق المعايير العالمية وتحقق التوافق البيئي وتطبق التشغيل الآمن والتحول الرقمي في إدارة الأنشطة، وفقا للبيان.

وشدد الوزير على أهمية زيادة الوعي خلال المرحلة الحالية بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم ، وضرورة الالتزام المطلق بتطبيق الإجراءات المقررة من الدولة والوزارة فى هذا الصدد.

كما أكد أهمية استخدام التوجيه المستمر داخل كافة المنشآت بكيفية الحفاظ على سلامة العاملين داخل أماكن العمل وخارجها، وأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظاً على الصحة العامة.

ورافق الوزير خلال الجولة أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وأشرف الشامي، وأيمن عمارة نائبا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، وجمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية.

كما رافق الوزير أحمد سمير المشرف على متابعة المشروعات بوزارة البترول وماجد الكردي رئيس شركة أسيوط للتكرير، ومحمد بدر رئيس شركة أنوبك.