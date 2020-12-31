روسيا تلغي أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو

ألغت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو، على خلفية هطول أمطار جليدية في منطقة العاصمة.

وقد أفاد موقع خدمة "Yandex.Schedules"، بأنه مع حلول الساعة الواحدة بعد الظهر، تم في مطار " فنوكوفو" تأجيل 13 رحلة وإلغاء رحلتين، وفي مطار "دوموديدوفو"- تم تأجيل 87 رحلة وإلغاء ثلاث رحلات، وفي مطار "شيريميتيفو"- تأخرت خمس رحلات، وألغيت 48.

وقال ممثل مطار "دوموديدوفو"، في وقت سابق، إنه تم تقليص عدد الرحلات الجوية في المطار بشكل مؤقت، بسبب هطول الأمطار المتجمدة.

وأضاف ممثل مطار "دوموديدوفو"، أن الجليد الذي تشكل على سطح المدرجات، يعيق حركة الطائرات. ولضمان سلامة الرحلات الجوية في الظروف الجوية السيئة، كان من الضروري زيادة وتيرة تنظيف المدرج ومعالجتها بالمواد الكيميائية.