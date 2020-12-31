عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكد مصدر مسؤول داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي وجود بوادر أزمة طاحنة بين الفريق البترولي والشركة الراعية وذلك قبل موقعة الفريقين المقرر لها السبت القادم.


وعلم الفجر الرياضي أن الأزمة بسبب عدم إلتزام الشركة الراعية سداد المستحقات الخاصة بالفريق الأمر الذي عرضهم لأزمة مالية طاحنة أثرت على عقود بعض اللاعبين.


ومنحت إدارة نادي إنبي الشركة الراعية ساعات مقبلة من أجل تسديد المقابل المادي وذلك قبل إتخاذ إجراء مضاد وهو عدم إذاعة لقاء الزمالك تلفزيونياً في حالة عدم حصولهم على الحقوق المادية.

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