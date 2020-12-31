محافظ الفيوم يشيد بمبادرة "التصالح حياة"
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:39 م
ريهام على
أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تقديره لجهود القائمين على تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من مؤسستي صناع الخير، وحياة كريمة، لمساهمتهم فى رفع العبء عن كاهل غير القادرين، من خلال سداد قيمة التصالح عن مخالفات البناء لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.
وثمّن "الأنصاري" دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في توفير حياة لائقة لغير القادرين، من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم فى مواجهة متطلبات الحياة، فضلًا عن التنسيق مع الجهاز التنفيذي فى تنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم القرى النائية والمحرومة.
جدير بالذكر أن مؤسسة صناع الخير، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، قد ساهمتا في سداد قيمة التصالح لمخالفات البناء لعدد 100 أسرة من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز محافظة الفيوم.