عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما وجه الرئيس باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل بنظام التابلت.

ووجه الرئيس باجراء امتحانات المرحلة التعليمية المختلفة عقب اجازة منتصف العام حال استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.

ووجه السيسي، أن تكون إجازة منتصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل.

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