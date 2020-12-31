المتصدر أمام الوصيف بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر بعد غدا السبت، مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.





حيث تستهل مواجهات الجولة بمباراة نادي قفط المتصدر برصيد10 نقاط، أمام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بالمراغة، صاحب المركز الثاني بجدول المجموعة برصيد 8 نقاط .



فيما يلتقي فريق نادي اخميم ، صاحبي المركز الثالث برصيد8 نقاط، نظيره فريق نادي ابوتيج رابع المجموعة برصيد 5 نقاط بملعب الأخير.





ويواجه فريق نادي أهلي المنشأة خامس المجموعة برصيد 5 نقاط، نظيره فريق نادي الرحلات ثامن المجموعة برصيد3 نقاط.





فيما يلتقي فريق نادي مكة المكرمة سابع المجموعة برصيد4 نقاط، نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن، صاحب المركز العاشر برصيد نقطتين.







ويلتقي فريق مركز شباب البلينا صاحب المركز التاسع برصيد3 نقاط، نظيره فريق نادي البداري صاحب المركز الحادي عشر برصيدنقطتين.







فيما يلتقي فريق نادي الشعب بقوص صاحب المركز قبل الاخيربرصيد نقطتين، نظيره فريق نادي المراغة سادس المجموعة برصيد 4 نقاط .





1_قفط10 نقاط



2_شبان المراغة8 نقاط



3_اخميم 8 نقاط



4_ابوتيج 5 نقاط



5_اهلي المنشأة 5 نقاط



6_نادي المراغة 4 نقاط



7_مكة المكرمة 4 نقاط



8_الرحلات 3 نقاط



9_البلينا 3 نقاط



10_نجوع مازن نقطتين



11_البداري نقطتين



12_شعب قوص نقطتين



13_شباب سوهاج نقطتين