محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
محافظ الفيوم يتابع آليات الأجهزة التنفيذية في التصدي للموجة الثانية من "كورونا"


الأنصاري يحذر رؤساء المدن والمصالح من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات


عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، بسبب المعدلات المتزايدة في الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشددًا أن كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسئولة سلامة العاملين والمترددين على الجهة، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لضمان سلامة الجميع والتصدي لانتشار العدوى بالفيروس.

وأضاف، أن قرار المحافظة بتخفيض نسبة العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيرًا إلى تطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد القادم، موضحًا أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد في تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذرًا من العواقب الوخيمة التى تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نظير أعمال رد الشيئ لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصري في أعمال الرصف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ووكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشيئ لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والاشتراطات، حفاظًا على المال العام، وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشيئ لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد القادم.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن باليقظة التامة في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الفوري لكافة محاولات البناء المخالف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع في حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.

أما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، وجه محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعدادًا لتنفيذ المبادرة، مشددًا على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك"بين المشروعات التى يجري تنفيذها والمشروعات التى ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر في خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.
محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة
محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة
محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة
محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة
محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة
محافظ الفيوم : تفعيل الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والقرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامة

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