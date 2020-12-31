ليلة رأس السنة| عبارات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:20 م
تهنئة بالعام الجديد 2021
تهنئة بالعام الجديد 2021
مع حلول نهاية عام 2020، وبداية عام 2021، نقدم لكم عبارات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021، لإرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأهل والأصدقاء والأقارب، ونظرا لأن الاحتفال مختلف عن كل عام بسبب فيروس جورونا، فيكون الإقبال على أرسال العبارات والصور أكثر من الاحتفال خارج المنزل والتجمعات، ومن هنا إليكم أبرز العبارات والرسائل للتهنئة بالعام الجديد 2021:

1 - تهنئة بالعام الجديد 2021..  كل عام وأنتم بخير وبصحة وسعادة بمناسبة العام الجديد 2021.
2 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. نسألك يارب بمناسبة العام الجديد محو الذنوُب وستر العيوُب ولين القلوب وتفريج الهموُم وتيّسير الأمور واكتب لنا يا الله خير الدنيا والآخرة.
3 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى واگتب لنا رضاگ وعفوگ والجنه.
4 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. كل عام وأنت بخير يا صديقي، كل عام وأنت بجانبي ورفيق دربي.
5 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. تمشي معي في دروب عمري، معك عبرت كل الحلو والمر، أنهي عامي بك وأبدأ عامًا جديدًا بك، فأنت كل أيامي وسنيني.
6 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. اللهَّم إني أسالك توفيقًا في طريقي وطريق من أحب وراحه في نفسي وله وتيسيرًا لأمري ولأمره.
7 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. سنة جديدة أقبلت علينا، أسأل الله لنا ولكم صالح الأعمال والسعادة التي لا تنتهي، وكل عام وأنتم بصحة جيدة وخير.
8 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. في هذا العام، اللهم اسقِ قلوبنا بذكرك حتى تَروى واشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى وكن بنا رؤوفًا رحيمًا، فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوى.
9 - تهنئة بالعام الجديد 2021.. كل عام والأمة العربية تزخر بالعطاء. 
10-  تهنئة بالعام الجديد 2021.. تزهر سنين عمري بوجودك، وتشرق شمسي بوجودك، كل عام وانت شمسي وسنيني.
11- تهنئة بالعام الجديد 2021.. كل عام وانت بخير يا صديقي، كل عام وانت بجانبي ورفيق دربي.

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