الإمارات تسجل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1435 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأجرت الصحة الإماراتية، 145,523 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وكانت وزارة الصحة، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.


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