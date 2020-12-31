عمرو دياب يختم 2020 بنجاحٍ حصريّ على أنغامي

Advertisements



عمرو دياب الذي أصرّ أن يكون عنوان سنتِه النجاح، ها هو يختتم ال2020 بإنجازٍ موسيقيّ جديد ويتوّج ألبومه "يا أنا يا لاء" بأغنية "شكرًا" التي تودّع "الزعل" وتستقبل "الانبساط" مع بداية 2021!

منذ إصداره سينغل "الجوّ جميل" وهو يشوّق جمهوره إلى مزيدٍ من الأغاني الجميلة، وقد بلغ التشويق ذروته خلال الأيام العشرة الأخيرة مع إصداره أغنية جديدة كل يومين أو ثلاثة تقريبًا، ليكتمل الألبوم أخيرًا مع أغنية "شكرًا".







تفرّدت أنغامي بمحتوى ألبوم "الهضبة" في تعاونٍ حصريّ مع شبكة "فودافون"، إذ تمكّن مشتركو "فودافون مصر" من الاستماع إلى الألبوم حصريًا على أنغامي من خلال خدمة الحجز المسبق. ولم تقتصر الحماسة للألبوم الجديد على مصر، إذ استطاع مستخدمو أنغامي في كل أنحاء الدول العربيّة الاستماع إليه حصريًا على التطبيق الموسيقي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



الألبوم الذي أنتجته شركة "ناي" يضمّ 12 أغنية:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: محمد يحيى).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين- ألحان: عزيز الشافعي).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين- ألحان: إسلام زكي).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: عزيز الشافعي).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد- ألحان: شريف الغندور).

7- فاكرني يا حب (كلمات: صابر كمال- ألحان:وليد سعد).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين- ألحان: خالد عز).

9- يا دلعو (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: سهم).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: تامر عاشور).

11- محسود (Remix).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي- ألحان: محمد يحيى).

تنوّعت أغاني الألبوم بين الجوّ الرومانسي الحالم والإيقاع الراقص الذي أضفى بعض الفرح إلى يوميات المستمعين، في ختام سنةٍ كان من الصعب الابتهاج كثيرًا خلالها.

ألبوم"يا أنا يا لأ"

بدأ يحصد أرقام استماعاتٍ مرتفعة، ليلحق بالإصدارَين الصيفيّين لعمرو دياب "أماكن السهر" و"أهي أهي" ويكلّل سنة "الهضبة" بنجاحٍ جديد.