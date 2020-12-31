محافظ المنيا يتابع اعمال تركيب أعمدة الاإارة بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اعمال تركيب عدد من أعمدة الانارة والبلدورات في بعض الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، وذلك وفقا للخطة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.



قال المحافظ، انه تم تركيب 736 عامود انارة ضمن خطة العام المالي الحالي بمدينة المنيا والقري التابعة لها، مؤكدًا على استمرار تنفيذ أعمال الانارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول الي الأهداف المطلوبة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



تفقد المحافظ، اعمال توصيل أعمدة الانارة للطريق المؤدي من مدينة المنيا الي الصحراوي الغربي، كما تابع اعمال تركيب 200 عامود انارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجها بإزالة كافة المخلفات وتنفيذ اعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة.