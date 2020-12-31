محافظ المنيا يتابع اعمال تركيب أعمدة الاإارة بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي

محافظ المنيا يتابع اعمال تركيب أعمدة الاإارة بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:17 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اعمال تركيب عدد من أعمدة الانارة والبلدورات في بعض الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، وذلك وفقا للخطة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظا على سلامة وامن المواطنين.
رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
قال المحافظ، انه تم تركيب 736 عامود انارة ضمن خطة العام المالي الحالي بمدينة المنيا والقري التابعة لها، مؤكدًا على استمرار تنفيذ أعمال الانارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول الي الأهداف المطلوبة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفقد المحافظ، اعمال توصيل أعمدة الانارة للطريق المؤدي من مدينة المنيا الي الصحراوي الغربي، كما تابع اعمال تركيب 200 عامود انارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجها بإزالة كافة المخلفات وتنفيذ اعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة.
رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
قال المحافظ، انه تم تركيب 736 عامود انارة ضمن خطة العام المالي الحالي بمدينة المنيا والقري التابعة لها، مؤكدًا على استمرار تنفيذ أعمال الانارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول الي الأهداف المطلوبة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفقد المحافظ، اعمال توصيل أعمدة الانارة للطريق المؤدي من مدينة المنيا الي الصحراوي الغربي، كما تابع اعمال تركيب 200 عامود انارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجها بإزالة كافة المخلفات وتنفيذ اعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة.