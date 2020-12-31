ليلة رأس السنة| طريق عمل الفشار في المنزل بطرق مختلفة

يعتبر الفشار من المقرمشات المفضلة لدى الجميع للتسلية في المنزل، ونظرا لظروف البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، فمن المفضل الاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل للحفاظ على صحتكم من وباء كورونا، ومن هنا نقدم لكم طريقة عمل الفشار بكل سهولة لقضاء وقتا ممتعا ولطيفا كمع أفراد الأسره وللاحتفال بليلة رأس السنة:





طريقة تحضير فشار بالعسل في المنزل

احضري 3 كوب ذرة، وكوب عسل أبيض أو أسود حسب الرغبة و3 ملعقة كبيرة زبدة.

احضري وعاء متوسط وضعى به الزيت، وضعي الذرة وأغلقى الوعاء جيدًا حتى لا تتناثر الحبوب.

اخفضي النار على الوعاء، ثم احضري صينية وضعى بها الفشار.

اسكبى فوقه العسل وادخليه الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الفشار العسل.





طريقة تحضير فشار بالقرفة في المنزل

احضري كوب ذرة فشار، ونصف ملعقة كبيرة زبدة، وربع كوب سكر، وملعقة صغيرة قرفة مطحونة، ورشة ملح.

ضعي الزيت فى وعاء على نار متوسطة.

اضيفي الفشار ثم غطي الوعاء، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج، وقلبيه كل فترة.

اضيفى باقي المقادير فى الوعاء، وقلبى جيدا، وقدميه لأفراد أسرتك ليلة رأس السنة وبالهنا والشفا.