عاجل.. مد فترة التصالح في مُخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر


وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع، اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.

وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الوزراء: تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

منذ 19 دقيقة

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

11:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»