انطلاق مسابقة القسم الرابع بقنا غدا ومواجهات نارية بالجولة الاولي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة ، مواجهات الجولة الأولي بدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، الذي يضم 5 فرق وهي مركز شباب نجع حمادي، ومركز شباب ابوتشت، ونادي قوص، ونادي الشاطئ، ومركز شباب عمال قنا.

وتستهل البطولة بمواجهة فريق مركز شباب نجع حمادي، أمام نظيره فريق مركز شباب ابوتشت، والتي يستضيفها ملعب الأخير بقرية القارة.

فيما يستضيف مركز شباب العمال بقنا، بقيادة أشرف كمال، نظيره فريق نادي سكر قوص، بقيادة حمدي عبد الفتاح المدير الفني للفريق.

فيما يخرج فريق نادي الشاطئ بسفاجا، منافسات الجولة الاولي"باي" علي أن يواجه فريق نادي سكر قوص يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية للبطولة.

وكانت منطقىدة قنا لكرة القدم أجرت أمس الأربعاء التحاليل الطبية لجميع فرق المسابقة، قبل خوض مبارياتها، والتي جاءت جميعها سلبية

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