البنتاجون: إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق

نقلت شبكة سي إن إن، اليوم الخميس، عن مسؤول بالبنتاجون، أن إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر المزيد من التعزيزات العسكرية.

وكشف المسؤول، عن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وميليشيات متعاونة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.

وقال المسؤول الأمريكي: "مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل قاسم سليماني".