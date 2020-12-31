"مقتل سليماني وأزمة كورونا".. قضايا هزت العالم في 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

ساهمت بعض القضايا التي وقعت خلال عام 2020م، في إثارة الرأى العام العالمي، كسقوط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومقتل قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق.

ويرصد "الفجر"، أبرز القضايا التي هزت الرأى العام العالمي خلال عام 2020م.

سقوط ترامب
أجريت الانتخابات الأمريكية خلال عام 2020م، والتي انتهت بتأهل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بحصوله على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي.

ورغم سقوط الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أنه يخطط للانقلاب على نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث يقول مسئولون كبار وأشخاص مقربين من الرئيس، إن ترامب سوف يقاوم للنهاية رافضًا الاعتراف العلني بالهزيمة.

مقتل سليماني
وشهد العام الجاري، مقتل قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق، الذي استهدفته طائرات أمريكية مسيرة في مطار بغداد، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وهو الهجوم الذي أدانته الحكومة الإيرانية، وتوعدت بالرد والانتقام من منفذي الهجوم.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن واشنطن مستعدة للرد في حال هاجمتها طهران في ذكرى مقتل قاسم سليماني.

أزمة كورونا
وانشغل الرأى العام، بأزمة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في العالم أجمع، وصنفته منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

اكتشاف لقاحات كورونا
وحقتت لقاحات كورونا فاعلية كبيرة تجاه الفيروس اللعين، حيث تجاوزت فاعلية سينوفارم الصيني 97%.

وأظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

بينما أعلنت جامعة أكسفورد، أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

إساءة فرنسا للرسول
وانتشرت قضية الإساءة للنبي محمد في فرنسا، وأثارت غضب العالم الإسلامي رسوم كاريكاتورية مسيئة عن رسول على صفحات مجلة "شارلي إيبدو"، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتصدر هاشتاج "#اإلا_رسول_الله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني لقاحات كورونا قضايا عالميه سقوط ترامب الفجر

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يقرر عودة نجم الفريق المعار

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

العين الإماراتي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الوزراء: تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

منذ ثلث ساعة

ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. هل يرحل بن شرقي عن الزمالك؟

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الزمالك يجدد تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ يوم

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تعلن الحداد 3 أيام عقب اغتيال سليماني

ترامب: مستعد لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمريكيين

بعد مقتل سليماني.. أمريكا تدرج تنظيما إيرانيا جديدا على قائمة الإرهاب

هوك: "سليماني" كان يخطط لهجمات ضد المصالح الأمريكية

واشنطن: قاسم سليماني وراء استهداف مطارات مدنية بالمملكة

مصادر أمريكية وأوروبية: طهران تعمدت عدم وقوع قتلى بالعراق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

الأهلي يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة المهاجم الإفريقي

12:34 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لوادي دجلة

11:33 ص

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

12:25 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»