"مقتل سليماني وأزمة كورونا".. قضايا هزت العالم في 2020

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ساهمت بعض القضايا التي وقعت خلال عام 2020م، في إثارة الرأى العام العالمي، كسقوط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومقتل قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق.



ويرصد "الفجر"، أبرز القضايا التي هزت الرأى العام العالمي خلال عام 2020م.



سقوط ترامب

أجريت الانتخابات الأمريكية خلال عام 2020م، والتي انتهت بتأهل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بحصوله على الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي.



ورغم سقوط الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أنه يخطط للانقلاب على نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث يقول مسئولون كبار وأشخاص مقربين من الرئيس، إن ترامب سوف يقاوم للنهاية رافضًا الاعتراف العلني بالهزيمة.



مقتل سليماني

وشهد العام الجاري، مقتل قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق، الذي استهدفته طائرات أمريكية مسيرة في مطار بغداد، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وهو الهجوم الذي أدانته الحكومة الإيرانية، وتوعدت بالرد والانتقام من منفذي الهجوم.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن واشنطن مستعدة للرد في حال هاجمتها طهران في ذكرى مقتل قاسم سليماني.



أزمة كورونا

وانشغل الرأى العام، بأزمة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في العالم أجمع، وصنفته منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



اكتشاف لقاحات كورونا

وحقتت لقاحات كورونا فاعلية كبيرة تجاه الفيروس اللعين، حيث تجاوزت فاعلية سينوفارم الصيني 97%.



وأظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.



بينما أعلنت جامعة أكسفورد، أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.



إساءة فرنسا للرسول

وانتشرت قضية الإساءة للنبي محمد في فرنسا، وأثارت غضب العالم الإسلامي رسوم كاريكاتورية مسيئة عن رسول على صفحات مجلة "شارلي إيبدو"، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتصدر هاشتاج "#اإلا_رسول_الله".