التموين: نعمل على تطوير القطاع.. "والمواطن يستاهل أكتر من كده"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عربي عبدالحميد، مدير مديرية التموين بالقليوبية، إنه تم تشغيل 8 مراكز خدمة متطورة في محافظة القليوبية، وتستهدف المراكز تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية للمواطن.

وأشار "عبدالحميد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير قطاع التموين بأكمله، سواء على مستوى السلع أو الخدمات التي تقدم للمواطن، مضيفا: "المواطن المصري يستاهل أكتر من كده".

وأضاف أنه سيتم افتتاح المركز التاسع للخدمات المتطورة خلال أيام بالقناطر الخيرية، لافتا إلى أن الخدمات التي يحصل عليها المواطن مجانية 100%.

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