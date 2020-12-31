إعدام 275 كيلو أغذية مختلفة و120 لتر عصائر وزيوت في حملة صحية بالدقهلية

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شنت صحة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من المرور اليوم على 11منشآة غذائية (مطاعم وكافيهات) بشارع الجمهورية وشارع الجيش بمدينة المنصورة



تم اعدام 275 كيلو اغذية مختلفه من ارز ومكرونة مطهية ولحوم مفرومة وجمبري مطهي متغير الخواص و120 لترعصائر وزيوت طعام محروقة وتلاحظ ان 8 منها تدار بدون ترخيص وتم تحرير حوالي 17 محضر لوجود مخالفات في هذة المنشأت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا.





كما تم سحب 18 عينة مطهية وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وتحرير محاضر غلق للمخالفين.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة

وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على عدة منشآت( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد وذلك استعدادا لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد